Trotz der Coronavirus-Pandemie ist das Rote Kreuz auf der Suche nach Blutspendern. Unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen werden daher auch Blutspendeaktionen durchgeführt – so etwa am kommenden Sonntag, 29. November zwischen 9 und 12 sowie 13 bis 15 Uhr in der Rot Kreuz-Ortsstelle Aspang.

Abseits dessen ist auch eine Aktion in der Ghega-Halle in Payerbach geplant – am Samstag, 12. Dezember von 9 bis 12.30 Uhr. Und schließlich wird - nach Weihnachten - am Sonntag, 27. Dezember in Zöbern Blut gespendet, konkret von 15 bis 19 Uhr in der Schule.

Weitere Informationen: https://www.roteskreuz.at/blutspende/