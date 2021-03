Wenn am 27. März die Mitglieder des Roten Kreuzes Gloggnitz zur Wahl der neuen Bezirksleitung zusammentreffen, kommt es zu einer spannenden Situation: Bei der Wahl zum Bezirksstellenleiter haben die Wahlberechtigten zwei Abstimmungsmöglichkeiten. Denn neben der bisherigen Bezirksstellenleiterin Patricia Windbrechtinger, die in Gloggnitz als praktische Ärztin ordiniert, bewirbt sich auch Bezirksstellenkommandant Michael Baci um die Funktion.

Patricia Windbrechtinger möchte Bezirksstellenleiterin bleiben. NOEN, Brandtner

Von einer „Kampfabstimmung“ will man aber nichts wissen. „Es entspricht dem demokratischen Grundgedanken, dass sich mehrere Menschen für eine Position aufstellen lassen können. Wie bei jeder anderen Wahl auch“, so Windbrechtinger, die seit 2016 die Funktion innehat. In die gleiche Kerbe schlägt Michael Baci: „Wir führen keine Kampfabstimmung, sondern wir haben uns aufgrund gleicher positiver Gesinnung dem Roten Kreuz gegenüber für eine gemeinsame Aufstellung einer demokratischen Wahl zur Verfügung gestellt.“

Der Herausforderung, die Zukunft zu gestalten, will sich Windbrechtinger auch weiterhin widmen. „Für mich persönlich ist es unsere Mannschaft wie auch das Rote Kreuz selbst mit seinem Leitbild und den Grundsätzen, die mich zu diesem Schritt einer neuerlichen Kandidatur veranlasst haben“, erklärt sie gegenüber der NÖN: „Für mich ist ein kollegiales Miteinander die Basis der Arbeit, die man für die Menschen in Not erbringt.“

Michael Baci bewirbt sich ebenfalls um die Funktion. Brandtner, Brandtner

Ähnlich auch die Motivation von Michael Baci: „Die sieben Grundsätze des Roten Kreuz begleiten uns stetig in unserem Handeln. Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass es um den Leitgedanken geht und um keinerlei Ansehen. Wir wollen unseren Mitarbeitern vorleben, an einem Strang zu ziehen und gemeinsam für das Gute zu arbeiten.“ Wer die Bezirksstelle künftig repräsentiert, werden die 164 Stimmberechtigten entscheiden.