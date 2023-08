Als Gloggnitz nur knapp einer Katastrophe entging

Was am 9. August 1983 – also heute vor exakt 40 Jahren – in Gloggnitz passiert ist, gilt bis heute als das größte Zugsunglück im Stadtgebiet. Im Bahnhofsbereich fuhr ein Güterzug auf eine stehende Lok auf. Dabei wurden zwei Lokführer eingeklemmt, die über zehn Waggons entgleisten.

„Die Einsatzkräfte waren sich während der gesamten Rettungsmaßnahmen der Lokführer nicht bewusst, dass sie sich unmittelbar in einem hochexplosiven Bereich aufhalten“, erinnern sich Kurt Posch, Josef Wolf und Rudolf Fink zurück. Posch war zu dem Zeitpunkt dienstführender Beamter am Gendarmerieposten Gloggnitz, Wolf beim ÖBB-Verschub und – ebenso wie Rudolf Fink – bei der Stadtfeuerwehr tätig.

Ein aus Payerbach kommender Güterzug war auf eine stehende Vorspannlock geprallt. Die Waggons rissen beim Aufprall ab und fielen zur Seite. Dabei wurden auch die Fahrleitungsmasten abgerissen. „Es war ein Chaos“, schildert Josef Wolf. Die Waggons waren mit rund 470 Tonnen Butangas gefüllt. Wolf: „Wäre Gas ausgetreten und ein Funke entstanden, wäre halb Gloggnitz weg gewesen!“ Diese Meinung teilt auch Kurt Posch: „Es hätte eine fürchterliche Katastrophe gegeben. Im Grunde genommen hatten alle Einsatzkräfte über die mögliche Tragweite des Geschehens keine Ahnung. Es kann nur eines mit Bestimmtheit gesagt werden: Wir haben alle unvorstellbares Glück gehabt!“

Ein Güterzug fuhr auf eine stehende Lok auf, zwei Lokführer wurden dabei eingeklemmt und verletzt. Foto: privat

Dem schließt sich auch Rudi Fink, späterer Feuerwehrkommandant, an: „Als wir am Bahnhof ankamen, war sich keiner sicher, was hier eigentlich passiert ist. Es hat nur geheißen, da vorne hat es gescheppert und ein Lokführer soll eingeklemmt sein. Wir wussten nichts von den gefährlichen Stoffen in den Waggons!“ Der einzige, der damals Kenntnis über die Ladung hatte, war der schwer verletzte Lokführer. „Die Details zur Ladung gab es in den Frachtpapieren, die der Lokführer bei sich hatte“, so Fink. Ein Problem stellten die hunderten Schaulustigen dar. „Die sogar auf die Gleise liefen“, so Kurt Posch.

Das gesamte Ausmaß des Unglücks – das keine Todesopfer zu beklagen hatte – war erst am nächsten Tag ersichtlich. Dann wurde auch mit den Bergungsarbeiten begonnen, die ebenfalls einige Zeit in Anspruch nahmen. In einer späteren Gerichtsverhandlung gelangte man schließlich zur Erkenntnis, dass der Fahrdienstleiter schuld sei – er hatte die vorgeschriebene Streckenprüfung unzureichend ausgeführt, hieß es.