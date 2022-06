Bezirk Neunkirchen: Routine im zweiten "Corona-Schuljahr"

Werbung

Regelmäßig testen, Maske tragen, Abstand halten, den Unterricht ins Internet verlagern – die vergangenen beiden Jahre haben den heimischen Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrpersonen einiges abverlangt. Im zweiten „Pandemie-Schuljahr“, das diese Woche zu Ende geht, hat sich aber eine „gewisse Routine“ eingestellt, bilanziert Bernhard Brunner, Direktor der Mittelschule Scheiblingkirchen: „Vor allem, was das Testen betrifft, nachdem es hier am Anfang doch einige Komplikationen gegeben hat. Technisch ist dann aber alles ohne größere Schwierigkeiten verlaufen.“ Schulveranstaltungen oder -exkursionen, etwa auch die Skiwoche, habe man „endlich wieder, aber natürlich auch mit ein wenig Bauchweh“ durchführen dürfen: „Die Kinder hat es jedenfalls sehr gefreut, dass wieder ein wenig Normalität eingekehrt ist!“

„Die Kinder hat es jedenfalls sehr gefreut, dass wieder ein wenig Normalität eingekehrt ist!“

Bernhard Brunner

Ähnlich beurteilt Werner Schneider, Schulleiter der Volksschule Höflein sowie der beiden Mittelschulen Grünbach und Puchberg die Situation: „Ein großes Lob an alle Schülerinnen und Schüler meiner Schulen, wie problemlos und beinahe routiniert all die Maßnahmen mitgetragen und umgesetzt wurden!“ Im Herbst rechnet Schneider mit einem „gut durchdachten Konzept“: „Die Erfahrung der letzten Monate hat gezeigt, welche Maßnahmen einem sicheren Schulbetrieb zuträglich sind.“ Lob für die BH gibt es von Jürgen Kürner, dem Direktor der Tourismusschulen Semmering, auch die Akzeptanz bei den Jugendlichen für die Maßnahmen sei hoch gewesen: „Auch die Eltern waren überaus verständnisvoll und kooperativ.“ Man habe aber auch regelmäßig mit den Eltern kommuniziert.

„Das hat uns alle als Lehrer sehr nachdenklich gemacht.“

Unisono bestätigen die drei Schulleiter Studien, wonach die psychische Belastung bei Jugendlichen in Corona-Zeiten stark zugenommen hat. „Wir versuchen, dem mit vielen Gesprächen in Schule und Internat gegenzusteuern. Das Angebot an Schulpsychologen wurde erweitert, hier ist aber sicher noch Luft nach oben“, sagt Jürgen Kürner. An der Schule von Direktor Bernhard Brunner wurde das Thema psychischer Belastungen sogar von Schülern selbst im Rahmen einer Schulversammlung aufgegriffen: „Das hat uns alle als Lehrer sehr nachdenklich gemacht.“

Mit einem „sehr offenen Zugang“ versucht Werner Schneider, dem Problem zu begegnen. Man versuche, „aufmerksam durch den Schulalltag zu gehen“, denn die Krise habe vielen Schülern „Substanz gekostet“.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.