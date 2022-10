Ternitz' Ex-Stadtrat Stix: "Wird immer viel Arbeit geben!"

Im Jahr 1991 stieg Franz Stix für die SPÖ in die Kommunalpolitik ein, drei Jahre später wurde er mit einem der größten Stadtressorts betraut. Am 20. September beendete er mit seinem Rücktritt eine über 30-jährige Politikkarriere. Mit der NÖN sprach der 65-jährige bisher längstdienende Stadtrat über bevorstehende Herausforderungen und welche Handschrift er in der Ternitzer Sozialpolitik hinterlassen hat.

NÖN: Zum Zeitpunkt unseres Interviews sind Sie seit wenigen Stunden nach 28 Jahren kein Stadtrat mehr. Ist der Abschied schwer gefallen?

Franz Stix: Diese Frage wurde mir schon nach der letzten Sitzung gestellt und ich habe schon sehr locker sagen können: Nein. Die Einstellung, dass es jetzt vorbei ist, ist einfach schon da.

Mit 34 Jahren sind Sie 1991 in die Kommunalpolitik eingestiegen. Warum haben Sie sich damals dazu entschieden?

Stix: Ich war bei der Firma Schoeller Bleckmann in der EDV-Abteilung tätig und daher auch in allen Bereichen, wo es Computer gab, unterwegs. Deshalb haben mich einige Menschen gekannt. Irgendwann ist dann die SPÖ auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mitarbeiten möchte. Ich war also quasi ein Quereinsteiger. Und es hat mich sehr gefreut, dass mir drei Jahre später das Sozialressort angeboten wurde.

Glauben Sie, dass auf Ihren Nachfolger – durch die vielen Krisen – noch mehr Arbeit zukommt, als Sie sie hatten?

Stix: Es wird immer viel Arbeit geben. Das Schöne ist aber bei uns in Ternitz, dass die Finanzkraft der Gemeinde für vernünftige Konzepte oder notwendige Änderungen immer da war. Ich hatte selbst drei kleine Kinder, als ich 1994 in den Stadtrat kam. Ich habe damals gewusst, welches Problem es war, Kindergartenplätze zu bekommen. Ich bin als Pottschacher nach Dunkelstein gefahren, weil es keinen Platz gab. Als ich dann Stadtrat wurde, fehlten 50 Kindergartenplätze. Meine Idee war es damals, zwei provisorische Gruppen im Stadtzentrum zu eröffnen. Im Mai wurde die Idee geboren, im September wurden sie eröffnet. Das wäre ohne die finanzielle Unterstützung und die Hilfe von Bauhof und Sozialamt nicht gegangen.

Wo sehen Sie Ihre Handschrift in der Sozialpolitik Ternitz‘?

Stix: Ich durfte immer relativ schnell auf die verschiedenen Bedürfnisse reagieren. Nehmen wir Corona her: Da durfte ich auf meinen Vorschlag das Budget für soziale Härtefälle von 150.000 auf 300.000 Euro aufstocken, weil man einfach gesehen hat, da braucht es Unterstützung. Oder auch bei den Flüchtlingen aus der Ukraine haben wir schnell reagiert. Jeder hat 190 Euro Startgeld bekommen, um etwas einkaufen zu können. Zudem hatte ich die Obmannschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes über 20 Jahre inne, das war auch eine sehr schöne Aufgabe.

Kommen wir kurz zurück zum Gemeinderat. Wie hat sich das Klima in den letzten 30 Jahren verändert? Wurde früher mehr gestritten als heute?

Stix: Nein, es wird auch heute nicht gestritten. Früher und auch jetzt wurde immer sehr konstruktiv gearbeitet. Geändert hat sich eigentlich nur, dass man nach einer Sitzung in Ternitz eigentlich nicht mehr zum Wirten gehen kann. (lacht)

Sie haben viel im Bereich der Kindergärten vorangebracht. Wie soll sich dieser Bereich in Ihren Augen weiterentwickeln?

Stix: Grundsätzlich denke ich, dass eine gute Kinderbetreuung sehr wichtig für die ganze Familie ist. Was aber doch hervorzuheben ist, dass es immer mehr Alleinerziehende gibt. Diese Personen sind in vielerlei Hinsicht sehr gefordert. Darum bin ich sehr dafür, eine Nachmittagsbetreuung in Kindergärten, zumindest für Alleinerziehende, kostenfrei zu halten. Eine weitere große Herausforderung wird das Personal für die Kindergärten sein. Dieses fehlt sowohl auf Ebene der Landesbediensteten als auch der Gemeinde.

Von Pensionisten sagt man, dass sie in der Pension weniger Zeit haben als davor. Wird das bei Ihnen auch zutreffen?

Stix: Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Als ich in die Politik kam, hatte ich drei kleine Kinder und war berufstätig. Zusätzlich später auch noch Stadtrat. Ich kann nur jetzt mehr Freizeit haben, die ich mit meinem Enkerl und meiner Gattin verbringen werde.

