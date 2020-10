„Ich war nie im Gemeinderat, um ‚jemand zu sein‘, sondern stets, um ‚etwas zu tun‘“, so Zwazl zu seinen Beweggründen, „dem bleibe ich treu. In den vergangenen Monaten wurde der zeitliche Spielraum für diese wichtige, politische Tätigkeit immer geringer. Dinge, die ich an der Politik liebe – bei den Menschen zu sein, Probleme zu lösen oder Projekte umzusetzen – konnte ich zunehmend nicht mehr so wahrnehmen, wie ich es von mir selbst erwarte“.

Vor allem die berufliche Verantwortung – der dreifache Familienvater ist stellvertretender kaufmännischer Direktor im Landesklinikum Wiener Neustadt – lasse die für eine Stadtratsposition erforderliche Zeit nur schwer zu. Aktuelle Entwicklungen wie die Coronakrise, die Zwazl als Mitglied des Stabs begleitete, und bevorstehende Projekte wie der Krankenhaus-Neubau würden dieses bereits sehr enge Zeitkorsett noch weiter einschränken.

In seiner politischen Karriere wirkte Zwazl unter anderem als Wirtschaftsstadtrat und Stadtrat für Verwaltung und Digitalisierung. Er begleitete dabei Projekte wie die Sanierung des Minoritenplatzes federführend und war als Ideengeber bekannt. In der Partei war er außerdem Obmann der Jungen Volkspartei. Vor allem seine Erfolge als Wahlkampfmanager der vergangenen drei Gemeinderatswahlen – bei denen stets Zugewinne eingefahren wurden – bleiben in Erinnerung.

„Natürlich bedaure ich den Abgang sehr, auch wenn ich die Beweggründe von Stadtrat Zwazl verstehe. Ich habe den Rücktritt nur unter der Bedingung akzeptiert, dass er eines Tages wieder zurückkehren wird“, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer.

Das freiwerdende Mandat im Gemeinderat übernimmt eine erfahrene Quereinsteigerin: „Neu im Team ist Hildegard Berger. Sie ist Lehrerin, hat aber bereits in der Personalvertretung politische Erfahrung gesammelt. Ihre Expertise im Schulwesen ist vor allem beim bevorstehenden Ausbau der Mühlfeldschule ein Bonus, den sie gerne für die Stadt einsetzen wird“, so Osterbauer, „dadurch ergänzt sie unser Team perfekt“.

Der designierte ÖVP-Stadtrat Thomas Berger möchte sich noch vor dem Wechsel intensiv in die Agenda einarbeiten. „Stadtrat Zwazl hat bereits vieles auf Schiene gebracht – beispielsweise das Gratis-WLAN für die Innenstadt“, so Berger, „ich werde mit Energie die nächsten, notwendigen Schritte setzen“.

Seinem Nachfolger Thomas Berger streut der scheidende Stadtrat jedenfalls bereits vorab Rosen: „Er hat in der kurzen Zeit, in der er dabei ist, politisches Gespür und den Willen zur überparteilichen Zusammenarbeit bewiesen. Ich übergebe das Amt in die besten Hände. Ich bin froh und stolz, Teil eines großartigen Teams um Bürgermeister Herbert Osterbauer gewesen zu sein und wünsche ihnen, die Stadt weiterhin so erfolgreich mit dieser Hingabe und Tatkraft zu lenken. Und ich nehme das Versprechen an den Bürgermeister sehr ernst: sollten es meine Zeit wieder gebieten und die Wähler dies befürworten, stehe ich gerne zur Verfügung“, so Zwazl abschließend.