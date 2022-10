Willendorf: Gemeindearzt Günter Schirk geht in Pension

Nach 28 Jahren Arbeit als Gemeindearzt zieht sich Günter Schirk mit seiner Gattin Elfriede, der „guten Seele“ der Praxis, in den Ruhestand zurück. „Drei Jahrzehnte habe ich für die Menschen hier gelebt“, erinnert er sich mit einem Anflug von Wehmut, „und jetzt habe ich auf einmal keine Verpflichtungen!“ Richtig realisiert habe er es derzeit noch gar nicht, sei er doch in den letzten Tagen mit dem „Ausräumen“ seiner Praxis beschäftigt gewesen.

„Es war eine schöne Zeit!“

„Das war mein Leben für fast 30 Jahre, die Menschen sind mir ans Herz gewachsen“, sagt er, „jetzt fahren wir einmal entspannt in den Urlaub, aber ich werde sicher immer wieder nach Willendorf kommen.“ Er habe sich in der Gemeinde immer sehr wohlgefühlt, hatte er doch ein „sehr gutes Klientel“. „Es war eine schöne Zeit!“, zieht der 66-jährige Allgemeinmediziner ein Resümee, „aber jetzt ist es einmal Zeit, Pause zu machen.“ Was ihm am meisten abgehen wird? „Die guten Gespräche,es haben sich ja fast Freundschaften entwickelt.“

Wohnen wird Schirk künftig wieder in seinem Heimatort Penk/Altendorf. Ganz abgeschlossen hat er mit der medizinischen Tätigkeit auch noch nicht. Er halte sich offen, noch an anderer Stelle mitzuarbeiten, die nötige Fortbildung habe er bereits absolviert. Seine Pension werde er dazu nutzen, innerhalb Österreichs zu verreisen und seine Mitgliedschaft im Fitness-Studio zu nutzen: „Da bin ich bisher nie richtig dazugekommen“, schmunzelt Schirk.

„Wer zum Arzt geht, hat zumeist ein Problem und ist selten erfreut. Jeder Patient wünscht sich, sich bei seinem Arzt gut aufgehoben zu fühlen und genau das hat er, gemeinsam mit seiner Frau Elfi als Ordinationshilfe, erfüllt“

Hannes Bauer

Für Bürgermeister Hannes Bauer (ÖVP) ist der Pensionsantritt Schirks „das Ende einer Ära“, wie er sagt. Er ordinierte schließlich seit 1994 im Gemeindezentrum mit angeschlossener Hausapotheke, eine lange Zeit, in der sich viele persönliche Beziehungen aufgebaut haben. „Was ihn besonders ausgezeichnet hat, war die von ihm gelebte, positiv geprägte, manchmal fast freundschaftliche Beziehung zwischen Arzt und Patient“, erinnert sich der Ortschef an seinen „Nachbarn“ im Gemeindeamt. „Wer zum Arzt geht, hat zumeist ein Problem und ist selten erfreut. Jeder Patient wünscht sich, sich bei seinem Arzt gut aufgehoben zu fühlen und genau das hat er, gemeinsam mit seiner Frau Elfi als Ordinationshilfe, erfüllt“, so Bauer. Für seine zahlreichen Patienten, wie auch für ihn persönlich, enden damit Jahrzehnte einer „vertrauensvollen Beziehung“: „Er wird in unserer Gemeinde zweifellos sehr vermisst werden“, sagt der Ortschef.

Mit dem Ternitzer Allgemeinmediziner Michael Handler wurde bereits ein Nachfolger für den Ordinationsstandort gefunden. Er wird voraussichtlich ab Jänner 2023 in den bis dahin neu gestalteten Räumlichkeiten für die Patienten da sein.

