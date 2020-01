Ruhe vor dem Sturm im Bezirk Neunkirchen .

Während sich der Bezirk am Wahlsonntag Grau in Grau präsentierte, herrschte in den Parteilokalen zu Mittag gespanntes Warten: Denn die ersten der insgesamt 44 Gemeinden Breitenstein, Buchbach, Bürg-Vöstenhof, Otterthal, Raach, St. Corona, St. Egyden, Schrattenbach, Schwarzau im Gebirge und Trattenbach schlossen bereits um 12 Uhr ihre Wahllokale.