Rund 1.000 Gäste bei Schmankerlverkostung an LFS Warth

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Dabei waren alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Schulpersonal auf den Beinen, um das vielfältige Ausbildungsangebot der Fachschule Warth vorzustellen. So wurde der praktische Unterricht in all seinen Facetten präsentiert. „Genuss und Vielfalt“ lautete das Motto bei den selbst erzeugten bäuerlichen Schmankerl, wie Wurst, Fleisch, Käse, Honig und Nudeln. Im Café und im Speisesaal wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Zudem gab es mit dem selbst hergestellten Eis und den Fruchtsäften eine willkommene Abkühlung.

„An diesem Tag konnte man das gesamte Spektrum der praktischen Tätigkeiten an der Schule hautnah erleben. So wurde das neu errichtete Green-Care-Areal mit Hochbeeten und einem Pavillon erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Aber auch das Traktorfahren, das Schmieden und Schweißen standen auf dem Programm“, betont Direktor Franz Aichinger.

Verkostung der Bratwürste Foto: Jürgen Mück

„Die selbst gemachten Grillwürste und Feuerflecken kamen beim Publikum bestens an. Das Schaukochen, die Herstellung von Nudeln sowie das Gemüseschnitzen rundeten das Angebot ab“, betont Projektleiterin Helga Schrammel.

Aber auch die Werkstätten, der Bauerngarten, die Imkerei, die Obstverarbeitung, die Pflegestation und das Nähstudio öffneten ihre Tore. Für die kleinen Besucher stand ein Spielplatz zur Verfügung und der Fahrsilo wurde kreativ bemalt. Beim Mikroskopieren konnte man interessante Entdeckungen machen und in der Holzwerkstatt wurden individuelle Schlüsselanhänger hergestellt. Auch die Jagdausbildung zeigte den Einsatzbereich eines Jagdhundes.

An diesem Tag gewährten die vier Ausbildungszweige „Landwirtschaft“, „Betriebs- und Haushaltsmanagement“, „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ und „Metallbearbeitung“ eindrucksvolle Einblicke in ihre Ausbildung.

- Artikel von Jürgen Mück

Werde auch ein Schulpartner!

Dieser Artikel wurde verfasst von einem NÖN-Schulpartner. Sollen auch Beiträge eurer Schule auf NÖN.at veröffentlicht werden? Meldet euch hier an und schickt uns eure Texte und Fotos!

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.