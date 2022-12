Rund 15.000 Gäste bei Adventmarkt in der Johannesbachklamm

Werbung

Etwas mehr als 15.000 Gäste pilgerten am verlängerten Wochenende wieder in die Würflacher Johannesbachklamm, wo – nach zweijähriger Corona-Pause – wieder der traditionelle Adventmarkt stattfand. Das entspricht in etwa dem Wert aus der Zeit vor Ausbruch der Pandemie, sagt Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP) am Montagvormittag gegenüber NÖN.at: „Der Besuch war an allen Tagen in etwa gleich gut, am Freitag war – aufgrund des Arbeitstages – eine Spur weniger los.“

Von Veranstalterseite her sei man „sehr zufrieden“, so Woltron: „Wir hatten eine sehr angenehme Stimmung und es ist super gelaufen!“ Auch das Feedback der Besucherinnen und Besucher sei sehr positiv gewesen, so der Ortschef: „Alle waren froh, dass endlich wieder die Möglichkeit besteht, einen Adventmarkt zu besuchen und dass auch wir wieder einen Markt in der ,Klamm‘ veranstalten.“ Viel Lob habe es auch für die Dekoration an der Veranstaltungsstätte gegeben. Er danke allen, die an Organisation und Durchführung beteiligt waren, so der Bürgermeister.

Eine große Fotogalerie vom Adventmarkt in der Johannesbachklamm findet ihr hier:

