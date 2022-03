Rupert Dworak bleibt Gemeindebund-Vizepräsident

Werbung Modernes Bildungszentrum Anzeige Open House am 25.3. in der Sta. Christiana Frohsdorf

Der SPÖ-Politiker und Bürgermeister von Ternitz – er ist auch Präsident des NÖ-Gemeindevertreterverbandes – wurde bei der Wahl im Palais Niederösterreich in Wien im Amt bestätigt. Zu neuen Vizepräsidenten wurden Andrea Kaufmann aus Dornbirn, Bettina Lancaster aus Steinbach am Ziehberg in Oberösterreich sowie Erwin Dirnberger, auch Präsident des steirischen Gemeindebundes, gewählt.

Als Präsident wurde Alfred Riedl wiedergewählt. Der ÖVP-Politiker, der seit März 2017 Chef der größten Interessensvertretung der österreichischen Gemeinde und Städte ist, wurde mit 40 (von 49 abgegebenen) Stimmen in seiner Funktion bestätigt. Dworak hatte 34 Stimmen erhalten.

