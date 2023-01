Lenker übersteht Horrorcrash nahezu unverletzt

Werbung

Ein Lenker kam aus noch unbekannter Ursache kurz nach der Auffahrt Neunkirchen rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte hinter der Leitschiene die Böschung entlang. Der Wagen fuhr auf eine Wiesenanhebung und wurde regelrecht in die Luft katapultiert. In weiterer Folge überschlug sich der Wagen mehrmals und kam außerhalb der Autobahn in einem Entwässerungsbecken auf dem Dach zu liegen.

Der Lenker stieg selbst aus dem Fahrzeug aus und kletterte sogar noch die Böschung hinauf, was beim Anblick des Fahrzeuges an ein Wunder grenzt. Er wurde vom Roten Kreuz zur weiteren Untersuchung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Nach der polizeilichen Freigabe wurde das Wrack von der FF Neunkirchen Stadt geborgen und verbracht. Weiters wurden von der ASFINAG unzählige Fahrzeugteile eingesammelt und beseitigt. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

