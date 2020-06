Mit gutem Beispiel vorangehen: Eine nachahmenswerte Aktion starteten Sylvia Membier und Herbert Pribill aus Neunkirchen. Sie übergaben der Stadtgemeinde Neunkirchen im Beisein von Vizebürgermeister Johann Gansterer (Grüne) insgesamt beachtliche 15 Kilo Blumenwiesen- und Bienenweide-Saatgut.

Zweck der Spende ist es, die freien Flächen entlang der Blätterstraße wieder zu begrünen. Genauer gesagt die im Zuge des Radwegausbaus entlang der Blätterstraße entstandenen Fahrbahntrennungs- und Sickerflächen, weil sich diese auch besonders für die Schaffung neuen Lebensraumes (Insekten etc.) eignen.

Auch die Stadt plant zwei Blumenwiesen

„Der Standort an der Blätterstraße passt dafür sehr gut. Da sind Versickerungsmulden, die beim Radwegbau gemacht worden sind und hier ist es kaum möglich, etwas anzupflanzen, da das Wasser versickert“, freut sich Vizebürgermeister Johann Gansterer und dankte den beiden für die Initiative und Spende. Und verrät, dass auch die Stadtgemeinde Neunkirchen an zwei Standorten (Wagnerplatz und am Spitz, Schneider-Straße) eine größere Fläche als Blumenwiese und Bienenweide neu zu säen plane.