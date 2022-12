Wörth/Reichenau/Schottwien: Neue Chefin für VS

Werbung

Seit Schulbeginn hat die Volksschule Wörth eine neue Leiterin: Sabine Malleschitz hat die Position, ebenso wie in Schottwien und Reichenau, übernommen.

Dass es sie nach der eigenen Schulzeit erneut ins Klassenzimmer ziehen würde, wusste Malleschitz schon früh: „Seit ich selbst in die Volksschule gegangen bin, wusste ich, dass ich Lehrerin werden will.“ Geboren in Schwechat, ging ihr Weg nach der Volksschule und dem Gymnasium auf die Pädagogische Hochschule in Wien. Zum ersten Mal stand Malleschitz dann an einer Volksschule in Wien-Simmering in der Klasse. Der weitere berufliche Weg führte dann an die Volksschule in Schwadorf, wo Malleschitz über 24 Jahre lang unterrichtete und der Schule die letzten zehn Jahre auch als Direktorin vorstand.

„Das private Glück hat mich jetzt in den Bezirk Neunkirchen geführt“, erzählt Sabine Malleschitz der NÖN. In ihrer Freizeit geht die Pädagogin viel und gerne spazieren und auch Lesen ist eines der Hobbies der 47-Jährigen. Und wenn die Direktorin nicht gerade Leitungsfunktionen in den drei Schulen ausübt, steht sie natürlich auch selbst unterrichtend in der Klasse. „Es war und ist mein Traumberuf“, erklärt Malleschitz, „mir sind Wertschätzung und Kommunikation wichtig. Wir sind die Nahtstelle zwischen Kindergarten und Mittelschule.“ Drei Schulen zu führen, bedeutet naturgemäß auch, mit drei Gemeinden zu tun zu haben. Malleschitz lobt: „Das funktioniert sehr gut!“

