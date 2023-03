SeneCura-Bewohnerin wurde Herzenswunsch erfüllt

Träume wahr werden lassen: Dieses Ziel setzt sich das Team des SeneCura Ternitz immer wieder. Vor wenigen Tagen durfte sich Bewohnerin Hilda Hörmann darüber freuen, dass sich die Mitarbeiter ihrem Herzenswunsch widmeten. Hörmann sehnte sich nämlich nach einer selbstgebackenen Sachertorte mit Schlagobers.

„Schon als Kind war ich eine Naschkatze. Es gehörte zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, mit meiner Mutter gemeinsam etwas Süßes zu backen und danach zu verspeisen. Am allerliebsten mochte ich immer die Sachertorte – meine absolute Lieblingstorte. Für mich war also sofort klar, dass ich mir bei dieser tollen Gelegenheit wieder einmal eine Sachertorte mit Schlag wünschen würde“, schwelgt die Bewohnerin in Erinnerungen.

Kaum hatte Hilde Hörmann ihren Wunsch geäußert, wurde dieser auch schon vom Küchenteam erfüllt. Ein ganz wichtiges Detail durfte beim Servieren der Torte dann ebenfalls nicht fehlen: der Schlagobers. „Ich backe selber sehr gerne in meiner Freizeit – darum war es mir natürlich eine große Freude, den Herzenswunsch nach einer Torte zu erfüllen“, freute sich Hausleiterin Elisabeth Windbichler mit ihrer Bewohnerin.

