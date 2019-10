Unter dem Motto "Game of Grades - Matura is coming" luden die Maturantinnen und Maturanten des G/RG Sachsenbrunn in den Sparkassensaal Wr. Neustadt.

Wer kennt sie nicht, die erfolgreiche US-amerikanische Serie „Game of Thrones“? Ganz im Zeichen des bekannten Fernsehformats stand am Samstagabend der Ball der Maturantinnen und Maturanten des G/RG Sachsenbrunn – auch heuer wieder im Sparkassensaal in Wiener Neustadt. „Game of Grades – Matura is coming“ lautete das Motto des Abends, welcher von „Just 4 fun“ musikalisch untermalt wurde.

Unter den Gästen konnte Schulleiter Gernot Braunstorfer, dem die eröffnenden Worte oblagen, auch einen besonderen Gast begrüßen: Wr. Neustadts neuen Bezirkshauptmann Markus Sauer, der einst in Sachsenbrunn die Schulbank drückte. Den Schülerinnen und Schülern sprach Braunstorfer ein Lob für ihr Engagement rund um den Ball aus.

Fotos vom Maturaball findet ihr auch in der nächsten NÖN Neunkirchen-Printausgabe!