Mega-Projekt bringt Neunkirchen 50 neue Arbeitsplätze

Nachdem die benötigten Ablösen für das insgesamt 80.000 Quadratmeter große Grundstück, das sich bei der Stadtausfahrt Richtung Wiener Neustadt auf der linken Seite hinter der ehemaligen Konrath-Tankstelle befindet, unter Dach und Fach sind, geht es nun ans Eingemachte: die notwendigen Behördenverfahren abzuwickeln.

Nachhaltigkeit als

oberstes Gebot

Denn das, was Franz Kirnbauer, dessen Familie seit 1965 in Prigglitz ein Sägewerk und seit Anfang 2000 eine Holzverarbeitungsfirma in Ternitz betreibt, dort plant, ist auch ein Projekt für die Zukunft, das auf Nachhaltigkeit basiert. Mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro wird dafür tief in die Tasche gegriffen.

„Da das Bauprodukt Holz für Nachhaltigkeit steht, deshalb auch eine gute Zukunft hat und wir dafür Kapazitäten benötigen, müssen wir mit unserem Betrieb expandieren“, erklärt Kirnbauer die Beweggründe für die Errichtung des Sägewerks. Dort werden künftig Rundhölzer geschnitten, die Fichten- und Kieferbretter getrocknet und anschließend in Ternitz weiterverarbeitet.

Wobei im Gesamtprozess das Thema Nachhaltigkeit oberstes Gebot ist. „Wir werden nicht nur ein eigenes Gleis Richtung Südbahn bekommen und einen Großteil des Abtransports über die Schiene abwickeln, sondern wir errichten am neuen Standort auch eine große Photovoltaikanlage und erzeugen mit den Sägespänen, die abfallen, Pellets für unsere eigene Biomasseheizanlage. Der Kreislauf schließt sich also vor Ort. Auch die Abfälle beim Entrinden und Schneiden der Baumstämme werden komplett verwertet“, geht Kirnbauer ins Detail.

Grundstück als idealer Standort

Vom Grundstück selbst zeigt er sich begeistert: „Wir haben jahrelang gesucht, in einem Gespräch mit dem Neunkirchner Bürgermeister konnten wir dann Nägel mit Köpfen machen. Der Standort ist ideal: Denn es gibt gute Verkehrsanbindungen und keine direkten Anrainer. Auch die Anlieferung der Holzstämme mit den Lkws wird nicht durch das Stadtzentrum und am hinteren Bereich des Geländes erfolgen.“

Zwei-Schicht-Betrieb bringt 50 Arbeitsplätze

Gearbeitet wird künftig in einem Zwei-Schicht-Betrieb. Insgesamt werden in Neunkirchen mit der Betriebsansiedelung 50 neue Arbeitsplätze geschaffen. Personal wird noch gesucht, vor allem Schlosser oder Elektriker stehen hoch im Kurs: „Bei diesen Jobs ist großes technisches Verständnis notwendig“, so Kirnbauer.

Der Zeitplan sieht vor, dass bis Frühjahr 2024 die notwendigen Behördenverfahren abgewickelt werden und anschließend der Bau beginnt. Die Bauzeit wird etwa ein Jahr in Anspruch nehmen, die Inbetriebnahme des Werks soll Mitte 2025 erfolgen.

Für ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer handelt es sich bei der Betriebsansiedelung um ein „Vorzeigeprojekt“: „Es ist großartig, dass sich so ein Betrieb bei uns ansiedelt, für den auch Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Natürlich ist auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze sehr erfreulich.“

Aktuell sind bei der Firma Kirnbauer 110 Mitarbeiter beschäftigt. Die Kirnbauer-Produkte werden mittlerweile in 25 Länder exportiert. Der Jahresumsatz beträgt rund 70 Millionen Euro.

