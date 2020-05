Über 300.000 Euro wurden in den letzten Monaten in das Freibad der Gemeinde gesteckt. Mit dem neuem Pächter-Pärchen Selman und Melikije Selimi möchte man nun neu durchstarten.

„Wir waren eine der letzten Gemeinden, die noch vor der Corona-Krise den Förderungszuschlag des Landes bekommen haben. Wenn wir das nicht bekommen hätten, dann könnten wir am 6. Juni auch nicht aufsperren“, erzählt ProPayerbach-Vizebürgermeister Jochen Bous vom Glück im Unglück. Eigentlich wollte man bereits, wie auch viele andere Freibäder, am 29. Mai öffnen. „Wir warten noch auf unsere Farbe für das große Becken. Da kam es leider zu Lieferschwierigkeiten und deshalb müssen wir das um eine Woche verschieben“, so Bous über die einwöchige Verschiebung.

Apropos Farbe: Seit 45 Jahren ist das große Becken im Freibad blau. „Da wir alles neu gestrichen haben, dachten wir uns, dass wir das auch beim großen Becken machen. Dieses wird ab jetzt sandgelb sein, damit man sich ein bisschen wie am Meer fühlt“, schmunzelt Bous. Dem teuren Umbau des Freibades haben alle Parteien – auch SPÖ und Grüne – zugestimmt.

Neu sind auch die Pächter des Freibades, die sich um das leibliche Wohl der Badegäste kümmern. Das Ehepaar Selimi hat bereits einige Erfahrung im Gastronomiebereich. „Als wir dann die Ausschreibung gesehen haben, wollten wir das sofort machen“, so die neuen Pächter. Sie freuen sich bereits auf die Gäste und wollen auf deren Wünsche auch eingehen. „Jetzt müssen wir mal alle kennenlernen!“