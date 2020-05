Jetzt geht es los: Zeitgleich mit der Öffnung der Gastronomiebetriebe am 15. Mai fällt auch in Neunkirchen der Startschuss für die Stickeralbumaktion, die anlässlich des 100-jährigen Stadtjubiläums von Unternehmer Hans Steinberger ins Leben gerufen wurde, die NÖN berichtete: „Eigentlich wollten wir ja die Stickeralben mit der Gemeindestube gleichzeitig in den Umlauf bringen. Da die aber erst wieder im Juni erscheint, werden die Mitgliedsbetriebe jetzt die Alben selbst auflegen und kostenlos an ihre Kunden verteilen. Das soll auch gleich ein starkes Lebenszeichen sein, dass die Wirtschaft ab jetzt wieder im Vollbetrieb ist“, erklärt der Ideengeber bei der Übergabe des Prototypen an die NÖN Neunkirchen.

Kaufkraft soll mit der Aktion gestärkt werden

12.000 Alben wurden gedruckt, in ein Album passen 120 Sticker. 45 Wirtschaftsreibende von der Bank über Gasthäuser bis hin zu Kleinunternehmen beteiligen sich an der Aktion.

Ab und pro Einkaufswert von 10 Euro bekommt der Kunde ein Packerl mit Sticker, das drei Bilder für das Album beinhaltet. Insgesamt werden in der ersten Tranche 100.000 Packerl in Umlauf gebracht. Hintergrund des Projektes ist, zum einen die Geschichte der Stadt der Bevölkerung näherzubringen und zum anderen, die Kaufkraft in der Bezirkshauptstadt zu halten und zu stärken. Auch eine Sammelbörse ist geplant.