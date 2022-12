HLT Semmering: Nächstenliebe im Paket

Werbung

Mit kleinen Dingen große Freude bereiten: Die Schülerinnen und Schüler der HLT Semmering übergaben vergangene Woche eine Vielzahl an weihnachtlich verpackten Paketen, gefüllt mit Lebensmitteln, Konserven, Hygieneartikeln, Bekleidung und mehr, im Rahmen der Aktion „Insel der Barmherzigkeit“ an Diakon Rudolf „Rudi“ Nährer.

„Alle Klassen haben sich an der Aktion beteiligt, die 2BHL hat alles organisiert und die gesammelten Produkte schön verpackt“, beschreibt Lehrerin Bernadette Putz die Gemeinschaftsaktion. Die gesammelten Pakete kommen direkt an bedürftige Familien in Ungarn und Rumänien: „Jeder, der dort hinkommt, bekommt ein Packerl, für die Leute ist das eine Momentaufnahme der Freude und des Glücks“, erzählt Rudi Nährer, der schon seit Jahren laufend Hilfe für Bedürftige organisiert. Weitere Sammelstellen wurden über die Adventzeit in der „KastGreisslerei“ in Payerbach und im Schloss Wartholz in Reichenau eingerichtet.

„Es ist schön für uns, ein Projekt zu haben, wo wir ungefragt helfen können“, so Heidelinde Prüger, durch deren Zutun diese Aktion ins Semmeringgebiet und obere Schwarzatal gebracht wurde.

