Die Sanierungs- und Adaptierungsarbeiten am Bezirksgericht Neunkirchen sind abgeschlossen. Ende Februar 2019 hat die ARE Austrian Real Estate GmbH (ARE) als Bauherr und Liegenschaftseigentümer das Haus plangemäß wieder an seinen Mieter – das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (BMVRDJ) - übergeben.

In den letzten Wochen erfolgten Möblierung und Vorbereitungen für die Übersiedelung aus dem Ersatzquartier in der Wiener Straße. In wenigen Tagen nimmt das Bezirksgericht den Betrieb am neuen, alten Standort in der Triester Straße 16 auf. "Das Bezirksgericht Neunkirchen bietet nun zeitgemäße Rahmenbedingungen für die vielfältigen Aufgaben der Justiz", sagt Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer der ARE.

Amtsgebäude unter Denkmalschutz

Begonnen hat die Sanierung und Adaptierung des Gerichtsstandortes im Oktober 2017. In sechzehn Monaten Bauzeit wurden unter Einhaltung des Denkmalschutzes sämtliche Fenster saniert, das Dach neu eingedeckt und die Fassade frisch gestrichen. Um Barrierefreiheit zu gewährleisten, errichtete die ARE im Innenhof einen Liftanbau. Darüber hinaus wurden im Inneren sämtliche Oberflächen wie Decken, Wände und Böden saniert und die Sanitäranlagen erneuert. Nun verfügt das Bezirksgericht über moderne, helle Büros. Durch den Einbau einer Zutrittsschleuse und moderner sicherheitstechnischer Ausstattung wurde die Sicherheit im Gebäude an heute übliche Standards angepasst.

Alter Schriftzug muss bleiben

Der Schriftzug "Bezirksgericht und Finanzamt" an der Fassade des Gerichtsgebäudes muss aus Denkmalschutzgründen erhalten bleiben. Das Finanzamt wurde bereits im Jahr 2016 nach Wiener Neustadt verlegt. Mit der Übersiedelung des Finanzamtes wurden zusätzliche Flächen für das Bezirksgericht frei, sodass nun auch die Agenden des Bezirksgerichts Gloggnitz am Standort Neunkirchen behandelt werden können.

Nachmieter für ehemaliges Bezirksgericht Gloggnitz gesucht

Das ehemalige Bezirksgericht Gloggnitz steht auch im Eigentum der ARE und war bis Mitte 2018 an das Ministerium vermietet. Die Suche nach geeigneten Nachmietern läuft. Abhängig von den Anforderungen der künftigen Nutzer wird das ehemalige Gerichtsgebäude noch entsprechend adaptiert und saniert.