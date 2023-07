Rumpeldipumpel: Jetzt geht es der Schillerstraße an den Kragen

Die Arbeiten dafür haben bereits in der Vorwoche mit dem Abfräsen des schadhaften Fahrbahnbelags begonnen: „Es wurde bewusst die Ferienzeit gewählt, weil da ja der Schulverkehr ins Gymnasium und in die Handelsakademie komplett ausfällt“, erklärt SPÖ-Infrastrukturstadtrat Günther Kautz den Zeitpunkt der Arbeiten. Anders als beim Schwarzauferweg wird hier aber nur der Fahrbahnbelag erneuert. Die Sanierung sei laut Kautz vor allem auch deshalb dringend notwendig, „weil dann die Straße beim Bau der Unterführung in der Raglitzerstraße sicher auch vom Ausweichverkehr stärker in Anspruch genommen wird“, so Kautz.

Insgesamt werden rund 110.000 Euro in das Facelifting der Fahrbahn investiert. Die Arbeiten sollen Ende Juli/Anfang August abgeschlossen sein.

Ein weiteres größeres Projekt soll noch heuer im Bereich der Innenstadt realisiert werden. Hier wird der Platz in der Mühlgasse neu gestaltet. „Wobei wir nicht viel Spielraum haben. Wir werden versuchen, ein paar Parkplätze zu errichten und die Örtlichkeit optisch mit ein wenig Grün zu gestalten.“ Für die Neugestaltung sind rund 80.000 Euro budgetiert. Passieren soll sie im Herbst.

Auch Am Eltzkanal ist noch im heurigen Jahr eine Sanierung der Fahrbahn vorgesehen.