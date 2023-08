Ternitz: Keine Ferien für den Straßenbau

Während aktuell viele den Urlaub genießen, wird auf den Straßen der Stadtgemeinde fleißig gewerkt. Neben der Döpplingerstraße konnte nun auch die Rechengasse im neu sanierten Zustand für den Verkehr freigegeben werden.

„Nach der Eröffnung des neuen Betriebsgebäudes der Firma Heizbär in der Rechengasse konnten wir die Rechengasse auf einer Länge von circa 300 Meter erneuern. Ebenso wurde die Döpplingerstraße auf einer Länge von circa 250 Meter saniert“, weiß der zuständige SPÖ-Stadtrat Gerhard Windbichler über die beiden abgeschlossenen Projekte zu berichten.

Insgesamt hat die Stadtgemeinde Ternitz 30.000 Euro in beide Projekte investiert. Rund 16.000 Euro davon sind in die Döpplingerstraße geflossen, die restliche Summe kam der Rechengasse in Rohrbach zugute. Nach Abschluss der Glasfaserverlegung will die Stadt wieder eine verstärkte Straßenbau-Offensive in Angriff nehmen.

Insgesamt betreut die Stadtgemeinde Ternitz 240 Kilometer Gemeindestraßen.