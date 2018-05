So manche Geschichte, Kinder und ihr Leben betreffend, geht echt unter die Haut. So auch die von zwei Brüdern aus dem Bezirk, die sich anlässlich des 60. Geburtstags des jüngeren Bruders nach 46 Jahren (!) erstmals wiedersahen.

Tränen über das Treffen festigten dann beim großen Fest im Gasthof von Anna und Adi Karl die wieder entstandene Bindung zwischen den Brüdern. Zustande gekommen war das durch Initiative der Töchter des Jubilars, Tanja Schuster und Jaqueline Aichberger. Sie hatten Kontakte nach Australien geknüpft und den 62-jährigen Onkel Wolfgang Berger geholt.

Mit 16 Jahren nach Australien gezogen

Die Töchter Tanja Schuster und Jaqueline Aichberger. | Sebung

„Es war unbeschreiblich für mich“, so der völlig überraschte, aus allen Wolken gefallene jüngere Bruder Johann Aichberger. „Unsere Geschichte ist ja eigentlich eine sehr traurige“, fährt er fort. „Meine Mutter verstarb, mein Vater war bereits in Australien, also kamen wir beide in ein Heim. Als Wolfgang 16 Jahre alt wurde, konnte er das Heim verlassen und wurde vom Vater nach Australien geholt, wo er bis heute lebt.“

Hans erzählt weiter, dass er nach seiner Entlassung, zwei Jahre später im Bezirk verblieb und sich sein Leben hier gestaltete. Seine besondere Liebe galt immer der Familie, im Speziellen seinen Töchtern Tanja und Jaqueline. Zum Bruder hatte er all die Jahre lediglich telefonischen Kontakt – und das nur etwa zwei, drei Mal im Jahr.

„Dass uns die Mädels dieses Treffen ermöglichten“, so Johann Aichberger mit Tränen in den Augen, „werde ich ihnen nie vergessen. Das war das Schönste, was mir im ganzen Leben passiert ist.“