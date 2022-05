Aspanger Firma an Mega-Bauprojekt in Wien beteiligt

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Es soll mit 180 Metern und 48 Stockwerken Österreichs höchster Wohnturm werden: Direkt an der Donau, im 22. Wiener Gemeindebezirk, entstehen aktuell die „Danube Flats“ – ein 500 Millionen Euro schweres Großprojekt, an dem die Aspanger Firma Elektro SAW maßgeblich beteiligt ist: Das Unternehmen rund um Geschäftsführer Manfred Wolf widmet sich in dem Gebäudekomplex der kompletten Elektro- und Schwachstromtechnik. „Alles von A bis Z in diesen Bereichen kommt von uns“, so Wolf nicht ohne Stolz.

Errichtet wird „Wiens modernster Wohnturm“, wie das Projekt angepriesen wird, von der S+B Gruppe und der Soravia Group, fertig soll es Ende 2024 sein. Abseits dessen arbeitet SAW auch an einem Projekt in der Region: In Lichtenwörth entsteht eine große „Ankerbrot“-Backstube.

