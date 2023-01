Schattendorf Toter nach Rauferei in Schattendorf: 18-Jähriger bleibt in U-Haft

D er 18-Jährige (wohnt im Bezirk Neunkirchen), der vor Weihnachten an der Schlägerei in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) beteiligt gewesen sein soll, in deren Folge ein 42-jähriger Burgenländer starb, bleibt in U-Haft.