Theaterverein Nasswald spendet für Bergrettung Reichenau

Die Bergrettung Reichenau an der Rax darf sich über eine Spende in der Höhe von 1.000 Euro aus den Vorstellungserlösen des Theatervereins Nasswald (Gemeinde Schwarzau im Gebirge) freuen, die zuletzt im Rahmen des Schwarzauer Sommerfestes übergeben wurde.

„Wir bedanken uns herzlich bei den Mitgliedern der Theatergruppe Nasswald und freuen uns schon auf das diesjährige Stück ,Raxkönig Teil 2', welches an den letzten beiden Juliwochenenden sowie am ersten Augustwochenende wieder auf der Freilichtbühne im Hubmerpark präsentiert werden wird“, so die Bergrettung Reichenau in einer Aussendung.