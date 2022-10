Scheibling's Abgeordneter Jürgen Handler hat sich getraut

Eher still und heimlich haben sich Jürgen Handler und seine bisherige Lebensgefährtin Julia Vargek-Ipsa dieser Tage getraut. Im engsten Kreis gaben sich der FPÖ-Landtagsabgeordnete aus Scheiblingkirchen und seine Freundin in der Blumenvertreiberei „Die Schmidls“ in Wiener Neustadt das Ja-Wort.

„Nachdem wir beide bemerkt haben, dass wir lieber heimkommen als fortfahren, haben wir uns entschlossen zu heiraten“, meint Handler mit einem Augenzwinkern.

