Angelobt: Waltraud Ungersböck ist neue Landeskammerrätin

Der Bezirk Neunkirchen stellt ab sofort eine zweite Landeskammerrätin in der Vollversammlung der NÖ Landwirtschaftskammer: Neben Annette Glatzl aus Pitten, die die Funktion seit 2020 ausführt, wurde Scheiblingkirchens Vizebürgermeisterin Waltraud Ungersböck (ÖVP) am Montag in der Vollversammlung angelobt. Ungersböck vertrat den Bezirk ab 2020 im NÖ Landtag, gehört dem Landesparlament in der neuen Periode aber nicht mehr an. Als Landeskammerrätin folgt Ungersböck auf Viktoria Hutter, die zuletzt als ÖVP-Bundesrätin angelobt wurde.

Die Aufgabe übernehme sie mit „großer Freude“, meint Ungersböck gegenüber der NÖN. „Da ich schon seit 2015 als Kammerrätin im Bezirk Neunkirchen tätig bin, habe ich schon ein jahrelanges Nahverhältnis zur Kammer und natürlich auch zur Landeslandwirtschaftskammer. Mein Ziel ist es, lösungsorientiert in den Ausschüssen und in der Vollversammlung mitzuarbeiten.“ Zum einen wolle sie ihre Erfahrungen sowie Ideen ihrer Kolleginnen und Kollegen aus dem Bezirk einbringen, zum anderen die Informationen von St. Pölten in die Gremien des Bezirks weitertragen.

Ungersböck plädiert für „positive Weiterentwicklungen“

Ungersböck führt seit 25 Jahren einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb – Veränderungen seien „unser alltägliches Brot“, ist sie überzeugt: „Ich bin überzeugt davon, dass positive Weiterenwicklungen in unserem Berufsfeld ein Garant für den Weiterbestand unserer Betriebe ist, und diese möchte ich mitgestalten. Die Betriebsstrukturen zu erhalten ist ein nachhaltiger Gewinn für die gesamte Bevölkerung. Für die Versorgungssicherheit mit regionalen Lebensmitteln, aber auch der Erhalt der Kulturlandschaft ist wichtig für unsere Region.“

Ein Anliegen sei ihr auch die Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft – mit den Seminarbäuerinnen, dem Programm „Schule am Bauernhof“ sowie der Agrar- und Waldwerkstatt in der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth sei man hier schon gut aufgestellt, so Ungersböck. „Hier gilt es, diese Institutionen weiter zu unterstützen und auszubauen. Und nicht zuletzt hat natürlich auch der Verein ,Die Bäuerinnen im Bezirk Neunkirchen‘ meine vollste Unterstützung bei ihren Anliegen.“

Ungersböck wurde einstimmig die Ausschüsse Forstwirtschaft und Recht, Steuer, Soziales, Umwelt und Naturschutz gewählt.

