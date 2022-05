Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Die Täter gelangten zuerst über einen Innenhof in das Gebäude der Volksschule, wo sie über ein Fenster und einen Innengang weiter in das Hallenbad vordrangen. ,,Dort haben sie den Kassenraum aufgebrochen und eine geringe Summe an Bargeld gestohlen", weiß Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller.

Spuren wurden sichergestellt und werden von der Kriminalpolizei ausgewertet. Hinweise sind am Posten Grimmenstein unter 059133/3353 möglich.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.