Feuerwehrhaus: Fast halbe Million an Eigenleistung

Lange wurde darüber gesprochen und geplant, mittlerweile ist es voll und ganz in der Umsetzung: das neue Heim der Freiwilligen Feuerwehr Scheiblingkirchen. Rund 2,1 Millionen Euro werden von Gemeinde, Wehr und Land in den Neubau nahe des Friedhofs gesteckt. Am 13. Juli will man die große Eröffnung feiern.

Seit rund einem Jahr investieren die Floriani aus dem Pittental nicht nur viele Stunden in ihre Einsätze. „Wir liegen jetzt bei rund 5.950 Stunden Eigenleistung“, erzählt Feuerwehrkommandant Markus Scherleitner beim Rundgang mit ÖVP-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf durch das Haus. Derzeit zählt die Wehr 75 Mitglieder, neun davon gehören zur Jugend, 57 sind aktiv und die restlichen zählen zu den Reservisten.

Neben einer großzügigen Fahrzeughalle gibt es im ersten Stock einen Ausbildungsraum sowie Räumlichkeiten für die Jugend. Geheizt wird in dem Haus mit einer Luft-Wärme-Pumpe. Am Dach wird zudem eine Photovoltaik-Anlage samt Speicher installiert. So sei man auch während einem Blackout mit Strom versorgt.

Besonders beeindruckend ist jedoch die Eigenleistung der Floriani. Denn beruflich kommen die Mitglieder aus allen möglichen Bereichen, die Synergien können dementsprechend genutzt werden. „Am Beginn haben wir angenommen, dass wir auf 200.000 Euro Eigenleistung kommen würden. Mittlerweile sind wir bei rund 500.000 Euro“, zeigt sich auch ÖVP-Bürgermeister Johann Lindner begeistert.

Dank kommt zudem vom Kommando selbst. „Wir haben eine Whatsapp-Gruppe. Wenn wir da reinschreiben, dass wir etwas brauchen, kommen mindestens fünf ,Daumen hoch' zurück“, schätzt auch Kommandant-Stellvertreter Martin Krautschneider den Zusammenhalt. Großes Lob für den Einsatz der Floriani kommt auch von Stephan Pernkopf: „Danke, dass ihr neben den Einsätzen auch euer Heim baut!“