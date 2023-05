Großer Umbau: So sieht das Gasthaus Reisenbauer künftig aus

Den Spruch „Alles neu macht der Mai“ könnte Eva-Maria Reisenbauer für ihr Wirtshaus direkt an B54 in Scheiblingkirchen fast wörtlich nehmen. Der Umbau des Gasthauses, das diese Woche in einem Teilbereich wieder den Betrieb aufnimmt, geht mit großen Schritten voran. Anfang Juni sollen dann alle Räumlichkeiten fertig sein.

Die Überlegung, im großen Stil umzubauen, kam Reisenbauer während der Pandemie. „Und dann ist alles ganz schnell gegangen“, muss die Wirtin beim Lokalaugenschein der NÖN schmunzeln. Als nach den Plänen des Architekturbüros Kaltenbacher dann tatsächlich die ersten Mauern fielen, sei eine kurze Verunsicherung da gewesen. Diese wich allerdings schnell der Vorfreude auf das neu renovierte Lokal.

Der ehemalige Festsaal sowie ein kleiner Nebenraum werden komplett saniert - neue Böden, neue Wandfarbe, neue Einrichtung. Im ehemaligen Eingangsbereich des Lokals, direkt an der B54, wurden lediglich kleinere Adaptierungen gemacht, die mit dieser Woche abgeschlossen sind. Deshalb nehme man den Küchenbetrieb, platzmäßig eingeschränkt, ab sofort auch wieder auf.

Absolutes Highlight des Umbaus: Eine Terrasse, die sich über zwei Ebenen zieht. Neben dieser befindet sich dann auch der neuen Eingang des Restaurants. „So ist der Weg vom Parkplatz zum Eingang ein leichter. Unseren alten Eingang statten wir mit einem Treppenlift aus, um einen barrierefreien Zugang ermöglichen zu können“, so die Wirtin.

Gestaltet wurde das Projekt vom Architekturbüro Kaltenbacher, das ebenfalls in Scheiblingkirchen beheimatet ist. Foto: Kaltenbacher

Kulinarisch gibt es für alle Frühstücks-Liebhaber gute Nachrichten: Ein solches will Reisenbauer künftig ebenfalls anbieten. „Ich möchte das Gasthaus den ganzen Tag über bespielen. Man soll sich eine Auszeit vom Alltag nehmen können“, will sie für ihre Gäste eine Wohlfühl-Oase schaffen. An den Speisen selbst will die Köchin nichts verändern, es werde auch weiterhin eine „Jahreszeitenküche“ geben - beziehungsweise „Futter für die Seele“, wie Reisenbauer es nennt.

Kein Platz für größere Veranstaltungen

Einziger Wermutstropfen für die Gemeinde: Im Gasthaus können künftig keine Bälle mehr ausgetragen werden. „Wir können nur noch Feiern für maximal 28 Personen ausrichten“, gestaltet sie die Tischgruppen in den neuen Räumlichkeiten bewusst eher kleiner. Auf der neuen Terrasse hätten bis zu 25 Personen Platz. Die Befürchtung, dass sie dafür eventuell Kritik ernten könnte, bewahrheitete sich jedoch nicht: „Bis jetzt war das Feedback wirklich gut, viele freuen sich schon auf das Frühstück!“

Wer glaubt, bei einem Besuch in den mittlerweile geöffneten Räumlichkeiten einen Blick in die neu gestalteten Gasträume erhaschen zu können, der täuscht sich aber. Um den Überraschungseffekt für die Gäste nicht zu zerstören, wurde auf Wunsch von Reisenbauer eine provisorische Wand aufgezogen. Diese soll dann aber Anfang Juni fallen.

