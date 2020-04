„Konservativ war gestern, wir sind die neuen Bauern!“ So lautete das Motto jener Ausgabe der „Barbara Karlich-Show“, an der Seminarbäuerin und ÖVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Ungersböck aus Scheiblingkirchen-Thernberg in Begleitung von Seminarbäuerin Maria Krenn aus Warth teilnahm. Die Aufzeichnung fand bereits im Dezember statt, die Sendung selbst wird übermorgen, Dienstag, auf ORF 2 ausgestrahlt.

„Viel Kreativität ist heutzutage in der Landwirtschaft gefragt, und Frau Karlich entlockte jedem Gast seinen Zugang zu seinem eigenen Weg in dieser Branche“Ungersböck

Sie selbst berichtete in der Sendung von ihrer Herkunftsfamilie und davon, wie wertvoll Lebensmittel in ihrer Kindheit waren. „Früher wurden keine Lebensmittel weggeschmissen, alles wurde verwertet!“, nahm die Seminarbäuerin Bezug auf Überfluss und Überproduktion. Des Weiteren beschrieb sie ihr Angebot „Schule am Bauernhof“, bei dem Kindern und Jugendlichen die Landwirtschaft begreifbar und erlebbar gemacht werden soll.

Am Podium war neben Ungersböck unter anderem auch „Land schafft Leben“-Gründer Hannes Royer aus Schladming. Er plädierte für ein bewusstes „Hingreifen“ zu regionalen und heimischen Lebensmitteln.

TV-Hinweis

"Die Barbara Karlich Show" - Thema: Konservativ war gestern: Wir sind die neuen Bauern

Bäuerin oder Bauer zu sein, das bedeutet oft schwere körperliche Arbeit, wenig Freizeit und kaum Urlaub - und dennoch machen viele Menschen diese Arbeit gerne, bezeichnen sie sogar als Traumjob. Viele Vertreter der jungen Generation führen ihre Familienbetriebe gern weiter und schätzen es, ihre kreativen Ideen für modernes Agrar-Management umsetzen zu können. (Quelle: tv.orf.at)

Mittwoch, 14. April 2020, 16 Uhr, ORF 2