Eigentlich hätte der traditionelle Wechsellandcup bereits zu Pfingsten über die Bühne gehen sollen – eigentlich. Denn dem alljährlichen Jugendfußball-Spektakel auf der Aspanger Sportanlage machte die Coronavirus-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. In der Vorwoche aber konnte die zwölfte Auflage des Events nun doch über die Bühne gehen – mit starker Beteiligung regionaler Jugendfußballmannschaften.

Den Auftakt des Wechsellandcups bildeten bereits am Freitagabend drei Nachwuchsspiele, ehe der Höhepunkt am Samstag folgte: In insgesamt drei Bewerben lieferten insgesamt 24 Teams ein starkes Comeback des heimischen Jugendfußballs. Den U7-Bewerb konnte der USV Scheiblingkirchen für sich entscheiden – die Grün-Weißen setzten sich im Finalspiel souverän mit 0:3 gegen den SV Bad Erlach durch. Den dritten Rang erspielte sich der SC Aspang.

Ein ähnliches Bild ergab sich nach dem U9-Bewerb. Die Nachwuchskicker aus Scheibling‘ holten sich auch hier den ersten Rang, gefolgt vom USC Schäffern, der im Endspiel 0:4 unterlag. Platz drei ging in den Bezirk Wiener Neustadt-Land: Der USC Krumbach besiegte die TSV Hartberg Juniors mit 2:1.

Einziger Wermutstropfen: Im U11-Bewerb konnte wettertechnisch nur die Vorrunde gespielt werden. Jugendleiter Clemens Scherleithner zieht trotzdem eine höchst positive Bilanz: „Das Turnier war ein großer Erfolg, ich danke allen Mannschaften und allen, die mitgeholfen haben!“ Seitens der Jugendgruppe Pittental gab es außerdem Ehrungen: Karl Mayrhofer und Dietmar Lueger erhielten die Ehrennadel in Silber, Karl Polzer die Ehrennadel in Gold.

Die Ergebnisse

U7-BEWERB

1. USV Scheiblingkirchen

2. SV Bad Erlach

3. SC Aspang

U9-BEWERB

1. USV Scheiblingkirchen

2. USC Schäffern

3. USC Krumbach

4. TSV Hartberg Juniors

5. SV Breitenau

U11-BEWERB

SC Aspang - SV Bad Erlach 0:0

TSV Hartberg - NSG Hochneukirchen 4:0

SV Schauerberg - USV Scheiblingkirchen 0:2

ASK Trumau - NSG Schwarzatal 1:0

SC Aspang - SV Schauerberg 6:0

TSV Hartberg - ASK Trumau 8:0

SV Bad Erlach - USV Scheiblingkirchen 2:2

NSG Hochneukirchen - NSG Schwarzatal 3:0

SC Aspang - USV Scheiblingkirchen 0:0

TSV Hartberg - NSG Schwarzatal 9:0

SV Bad Erlach - SV Schauerberg 2:0

NSG Hochneukirchen - ASK Trumau 3:1

(nach der Vorrunde abgebrochen)