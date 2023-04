„Wohlfühlkaffee“ als Vorzeigeprojekt im Industrieviertel

Seit Dezember 2022 ist es im Veranstaltungskalender der Pittentalgemeinde ein fixer Bestandteil: das „Wohlfühlkaffee“. Im Vordergrund stehen dabei der Austausch und die Vernetzung unter pflegenden Angehörigen sowie von zu pflegenden Menschen und deren Familien. Ehrenamtlich sorgen dabei die Pflegekoordinatorin der Gemeinde, Brigit Leber, sowie Traude Wolf, Rosi Jordan, Birgit List und Mimi Krenn für einen Nachmittag in einer gemütlichen Atmosphäre.

Für genau diesen Einsatz wurden die Damen aus dem Pittental ausgezeichnet. Eingereicht hat man das Projekt in der Kategorie „Sozialer Isolation und Einsamkeit entgegenwirken“, letztendlich wurden die Helferinnen mit einer „Tut gut!“-Urkunde belohnt. Besonders stolz auf die Leistung des ehrenamtlichen Teams ist ÖVP-Vizebürgermeisterin Waltraud Ungersböck: „Wir sind stolz, in unserer Gemeinde ein so wunderbares Projekt anbieten zu können und der immer größer werdende Zulauf gibt uns die Bestätigung, dass Bedarf vorhanden ist!“

