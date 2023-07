Klein, aber oho: Neunkirchens TikTok-Star erobert die Herzen im Sturm

Es gibt kaum jemanden in der Bezirkshauptstadt, der den stets gut gelaunten 35-Jährigen nicht kennt: Entweder von seinem Fußweg in die Arbeit am Spitz, wo er seit der Lehre bei der Firma Obi, aktuell als Gartenplaner, tätig ist, oder wenn er mit seinem achtjährigen Sohn Fabian und Hund „Puppi“ durch die Straßen zieht. Denn auffällig ist er vor allem durch seine Körpergröße. Doch das hält ihn nicht davon ab, immer bestens gelaunt zu sein: „Ja, ich bin klein, was soll ich tun? Ich kann es nicht ändern und stehe dazu. Wichtiger als das Äußerliche ist ohnehin der Charakter und was ein Mensch im Herzen hat, egal ob dick oder dünn, klein oder groß. Aber ich habe ein schönes Leben und ich bin stolz darauf“, erklärt er beim Treffen mit der NÖN. Klar habe er vor allem als Kind unter den neugierigen Blicken und Schmähungen gelitten, doch mittlerweile habe er sich seinen eigenen Schutzschirm aufgebaut und könne gut mit seinem Handicap umgehen, „auch in dem ich mich mit meiner Körpergröße selbst auf die Schaufel nehme.“ Perfekt gelingt ihm das mit seinen Kurzvideos im Internet.

Vorstellungsvideo brachte den Durchbruch

„Tik Tok habe ich im Vorjahr auf Facebook gesehen und dann selbst ein bisschen herumexperimentiert“, erinnert er sich dran, wie alles begann. Der Durchbruch gelingt Michael Scherr schon nach kurzer Zeit - mit seinem Vorstellungsvideo. Das wird sagenhafte 5,3 Millionen Mal aufgerufen und über 157.000 Mal geliked. „Dann hat das Ganze eine Eigendynamik bekommen“, so „Scherrlibärli“. Wie es zu dem Namen kam? „Ganz einfach. Scherr ist ja mein Nachname und weil ich so klein und muskulös bin, habe mich viele immer mit einem Bärli, einem kleinen Bärchen, verglichen“, erzählt er mit einem Schmunzeln. 90 Prozent seiner Freunde würden ihn so nennen. Mittlerweile produziert der alleinerziehende Vater fast täglich ein Kurzvideo. Wo er Karaoke singt, Fragen beantwortet oder mit Freunden lustige Dinge macht. Im Mittelpunkt dabei meist seine Körpergröße: Wie er etwa versucht, bei einem zu hoch installierten Bankomaten Geld abzuheben, beim Friseur einen Kinderhaarschnitt verlangt oder sich in Klagenfurt als Bürgermeister von Minimundus präsentiert: „Humor ist wichtig. Das gefällt den Leuten!“

Mit seinem Vorstellungsvideo erreichte Michael Scherr 5,3 Millionen Aufrufe. Foto: Christian Feigl

Fast täglich Selfie- und Autogrammwünsche der Fans

Die Ideen dafür holt er sich meist beim Spazierengehen: „Ich gehe mit offenen Augen durchs Leben. Da fällt mir immer etwas auf, das ich dann in den Videos verarbeiten kann.“ Mittlerweile ist sein Bekanntheitsgrad riesig. „Zehn bis fünfzehn Leute fragen mich in der Woche, ob sie ein Foto mit mir machen können. Sogar in Graz oder Wien oder in der Arbeit werde ich angesprochen“, findet er große Freude am Feedback. Das bis dato eigentlich nur positiv sei: „Mit einer solchen Entwicklung hätte ich nie gerechnet. Aber natürlich gefällt mir das auch“, gibt er unumwunden den Genuss der neuen Popularität zu. Dennoch bleibt er auch im Erfolg bescheiden und bodenständig: „Ich habe keine großen Ziele. Es passt, so wie es ist. Wichtig ist nur, dass es meinem Sohn gut geht. Der ist mein Ein und Alles. Noch vor der Arbeit und den Videos!“