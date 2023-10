„Meine Welt“: Neunkirchens Tik Tok-Star hat jetzt sogar eigenen Song

Das Youtube-Video wird nicht angezeigt, möglicherweise liegt keine Zustimmung zum Setzen von Marketing-Cookies vor. Sie können Ihre Einstellungen hier ändern

Damit folgt nach einem großen NÖN-Bericht, der TV-Auftritte und die Produktion eigener Fan T-Shirts auslöste, nun der nächste Schritt am Weg zum großen Bekanntheitsgrad: „Das Lied ist im House/Techno-Stil produziert, heißt ,Meine Welt' und dreht sich natürlich um mich und um meine Körpergröße. Der Text ist ebenfalls von mir und die Musik stammt von Raphael Silberstein“, erzählt der 35-jährige Familienvater im Gespräch mit der NÖN.

Natürlich wurde auch ein Video dazu gedreht: „Die Dreharbeiten waren in St. Veith an der Glan bei einem großen Volksfest und haben sehr viel Spaß gemacht.“ Musik sei für ihn immer wichtig gewesen, so Scherr, allen voran „ Austropop, Seiler und Speer, Ambros, STS, Wanda oder Josh. Ich liebe österreichische Musik. Auch deshalb, weil der Text sofort greifbar ist und man sich die Geschichten gut vorstellen kann!“

Trotzdem bleibt „Scherrlibärli“ bescheiden: „Ob es Auftritte gibt, weiß ich noch nicht. Ich lasse alles einmal auf mich zukommen. Denn das Wichtigste bleiben ohnehin mein Sohn und meine Arbeit beim Obi.“