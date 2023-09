Neunkirchens Tik Tok-Star hat jetzt eigene Fan-Artikel

„Scherrlibärli“ Klein, aber oho: Neunkirchens TikTok-Star erobert die Herzen im Sturm

„Designerin Monika Gebhart ist durch ihre drei Kinder, die große Fans von mir sind, auf mich aufmerksam geworden und hat mir das Angebot gemacht, eigene Fan T-Shirts für mich zu kreieren. Und nachdem ich bereits schon des Öfteren nach Fanartikeln gefragt wurde, habe ich das Angebot gerne angenommen“, freut sich Scherr, der wegen einer Kochenwachstumsstörung nur 1,42 Meter misst und dieses Handicap häufig in den Mittelpunkt seiner Videos stellt.

Zu beziehen sind die Shirts, die es in limitierter Auflage in zwei unterschiedlichen Designs in allen Größen gibt und die natürlich einen Bären auf der Brust tragen, zum Preis von 30 Euro direkt auf Monika Gebharts Webseite.