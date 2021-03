Die Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee stellt mit den Sonntag, 7. März den Winterbetrieb ein. Das gab Geschäftsführer Gerald Gabauer am Freitagvormittag bekannt. Die Schneeauflage der Pisten sei in den letzten Tagen „derart“ geschrumpft, weshalb man sich zur Beendigung der Saison entschieden habe, so Gabauer weiter.

Weiters zog der Geschäftsführer ein kurzes Resümee des außergewöhnlichen Winters: Es sei ein „lehrreicher Winter voller Herausforderungen“ gewesen, die man „gut gemeistert“ habe. „Schade war, dass Covid-19-bedingt die Gastronomie nicht im vollen Umfang ihr ausgezeichnetes Angebot anbieten konnte. Umso mehr haben uns aber die vielen positiven Rückmeldungen unserer Gäste gefreut“, schließt Gabauer.