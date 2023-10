Frächtervertreter kontert gefordertem Lkw-Fahrverbot in Blätterstraße

Bis zu 400 Lkw-Fahrten täglich müssen die Anrainer aktuell in der Blätterstraße aushalten. Grund genug für die Stadtregierung, um mit der Forderung nach einem Lkw-Fahrverbot in die Offensive zu gehen. Für Markus Fischer eine „nicht lösungsorientierte und unangebrachte Forderung. Ich verstehe gar nicht, wie man als angebliche Wirtschaftspartei derartig handeln kann“, findet er im Gespräch mit der NÖN scharfe Worte.

„Mit so etwas in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn es schon seit längerem Verhandlungen im Hintergrund gibt, ist kontraproduktiv“, spricht er auf den Meinungsaustausch zum Thema mit Land und Frächter-Unternehmen an. „Viermal im Jahr gibt es ein Jour fixe, wo genau das besprochen wird und ich kann auch sagen, dass wir an einer Lösung genauso interessiert sind und daran arbeiten.“

Weniger dramatisch sieht Bürgermeister Herbert Osterbauer die Aufregung bei Fischer. Er verstehe sie sogar: „Das muss er ja kraft seines Amtes tun. Und das mit den Verhandlungen stimmt auch, aber wir müssen unseren Bürgern ja auch zeigen, dass wir ihre Anliegen und Sorgen ernst nehmen. Und irgendwie muss es ja die Öffentlichkeit erfahren.“

Fischer nimmt aber auch die Stadt selbst in die Pflicht: „Die Abgaben der Frächter werden natürlich gerne genommen, aber durch die Stadt sollten wir am liebsten nicht fahren.“ Dass der Großteil der 400 täglichen Fahrten mit dem Bau des Semmering-Basistunnels zusammenhängt, liegt für ihn auf der Hand: „Das dauert jetzt noch zwei Jahre und deshalb kann ich mir maximal, wenn überhaupt, auch nur ein zeitlich limitiertes Fahrverbot vorstellen.“

Eine Lösung, mit der sich auch der Stadtchef anfreunden kann: „Von einem dauerhaften haben wir ohnehin nie gesprochen. Aber Fakt ist, dass etwas getan werden muss.“ Das habe man auch zuletzt bei einem Gipfeltreffen auf der Bezirkshauptmannschaft deponiert. Osterbauer hofft, dass noch heuer eine Lösung auf den Tisch kommt.

Fischer verweist auf ein ähnliches Problem im Bereich Tattendorf und Teesdorf: „Auch dort haben wir durch Gespräche zu einer Lösung gefunden. Und das war kein Lkw-Fahrverbot, sondern es wurde eine andere Route festgelegt!“