Seit Jahren ist ein Radweg im Schlattental angedacht, jetzt dürfte das Projekt in Fahrt kommen. Kürzlich fand ein erstes Treffen mit den Besitzern jener Grundstücke statt, die bei der jetzt favorisierten Routenvariante betroffen wären. Bei der anschließenden Diskussion waren es vor allem Haftungsfragen in Bezug auf Verletzungen durch herabstürzende Äste, die im Vordergrund standen.

Ein gestiegenes Interesse seitens der Bevölkerung führte dazu, dass die Gemeinden Bromberg und Scheiblingkirchen-Thernberg vorigen Sommer ihre Bemühungen zur Realisierung des Radwegs intensivierten. Es bildete sich eine fünfköpfige Gruppe, die eine erste, hauptsächlich entlang des Schlattenbachs verlaufende, Streckenvariante ausarbeitete. Nun stellten sie im Thernberger Mesnerhaus ihre Dokumentation des zwölf Kilometer langen, von Thernberg bis zum Feuerwehrhaus Oberschlatten reichenden Wegs erstmals der Öffentlichkeit vor. Die in mehreren Gemeinden der Buckligen Welt schon bestehenden Radwege, wie etwa der beliebte Feistritztal-Radweg, dienten als Vorbild.

Ähnlich wie bei diesen sollte auch der hier geplante Weg den Bewohnern der Schlattental-Gemeinden Vorteile bringen. Für Schüler wäre es ein sicherer Schulweg per Rad, für Pendler eine gute Anbindung an die Bahnstation. Touristisch gesehen bieten sich die Einbeziehung des Hexenwegs in Bromberg sowie die an der Strecke liegende „Erzherzog Johann-Dokumentation“ in Thernberg optimal an. Als weitere Pluspunkte wurden die Naherholungsmöglichkeit für Familien, die Nahversorgung per Rad durch die Anbindung an Kauf- und Gasthäuser sowie die Anbindung an Sport- und Freizeiteinrichtungen genannt.

Zur Finanzierung des rund zwei Millionen Euro teuren Wegs könnten die Gemeinden zur Zeit mit Fördermitteln in Höhe von mehr als 50 Prozent rechnen. Der nächste Schritt der Arbeitsgruppe sind Gespräche mit den Liegenschaftsbesitzern.