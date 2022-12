Schlechtes Wetter: Wanderer verschafften sich Zutritt zu Fischerhütte

Werbung

Da staunte Michael Scheffer nicht schlecht, als er am Sonntag von einem Bekannten telefonisch über Licht in „seiner“ Fischerhütte informiert wurde – obwohl der Betrieb der Schutzhütte, auf 2.049 Metern Seehöhe gelegen, doch zwischen 13. November und Mitte Mai ausgesetzt ist. Schließlich stellte sich heraus: Zwei Männer, der Bergrettung zufolge 20 und 29 Jahre alt, hatten sich am Samstag Zutritt zum Gastzimmer verschafft, um sich dort zu versorgen, zu heizen und anschließend hier zu übernachten.

Für den Hüttenwirt, der sich unter anderem ob der eingetretenen Türe ärgert, völlig unverständlich: „Sie haben gesagt, dass sie vom Wetter überrascht wurden und deswegen Zuflucht gesucht haben. Aber unser Winterraum ist jederzeit geöffnet und mit einem Notfallpaket sowie einem Notruftelefon ausgestattet.“

Scheffer, der die Fischerhütte seit 15 Jahren führt, erwähnt den Gaskocher sowie den Vorrat an Tee und Suppen, der sich stets in dem Paket befindet. Statt dieses zu nutzen und die Einsatzkräfte zu verständigen, habe man „den völlig falschen Weg“ gewählt, sagt Scheffer: „Der Schaden hätte leicht verhindert werden können und die Bergung wäre wesentlich effizienter und kostengünstiger gewesen.“

Anzeige bei Polizei erstattet

Von der Hütte ins Tal gebracht wurden die beiden Männer schließlich am Montag, zuvor hatte Scheffer Anzeige wegen Einbruchs bei der Polizei erstattet. Er appelliert, in derartigen Fällen künftig die Einsatzkräfte zu informieren: „Die beiden haben damit argumentiert, dass sie die Bergrettung nicht extra anfordern wollten. Aber genau dafür ist ja das Notruftelefon da!“ Auch ihn hätte man jederzeit kontaktieren können, so Scheffer: „Die Hütte hat W-Lan!“ Und: Der Hüttenwirt erinnert an eine ordentliche Ausrüstung und umfassende Tourenplanung – und bekommt dabei Rückendeckung von Bergretter Karl Tisch: „Die Wettervorhersage hatte eindeutig schlechte Witterung vorhergesagt.“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.