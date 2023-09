Das Dave's schließt

Ein weiterer Gastronom in der Bezirkshauptstadt verändert sich beruflich, doch bei David Pregartner ist es kein vollständiger Abschied aus der Branche. Gegenwärtig betreibt er an der Semmeringstraße das „Dave's“ und seit dem heurigen Frühjahr auch den „Cultgrill“ am Gelände von Harley-Davidson-Händler Franz Kaltenegger in der Peischingerstraße. Doch mit Ende dieses Monats muss der engagierte Gastronom mit dem „Dave's“ das Lokal schließen, mit dem er einst seinen Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat.

Als Gründe für diesen Schritt nennt Pregartner der NÖN gegenüber einerseits die allgemein gestiegenen Fixkosten und andererseits die Nachwirkungen der Corona-Pandemie: „Normalerweise legt man sich als Unternehmer Reserven für wirtschaftlich schwierige Zeiten an, ich habe meine Reserven in der Corona-Zeit aufgebraucht.“ Dennoch blickt David Pregartner vorsichtig optimistisch in die Zukunft, da er nun seine gesamte Energie in den „Cultgrill“ stecken kann, und er hat dort einiges vor:

So wird noch vor Beginn der kalten Jahreszeit die Terrasse vor dem Stand mit einem Windschutz und einer Heizung ausgestattet, somit soll ein Ganzjahresbetrieb möglich werden. Auch die beliebten Tagesteller sollen ganzjährig im Angebot bleiben. Ebenfalls sind bereits Veranstaltungen in Planung, am 14. Oktober findet zum Beispiel ab etwa 17 Uhr der Biker-Saisonabschluss mit der Band „Lee's Revenge“ statt.

Im „Dave's“ hingegen wird für Freunde und Stammgäste am Freitag, den 29. September, noch eine letzte Abschiedsveranstaltung stattfinden.