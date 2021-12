Nach 80 Jahren: Neunkirchner Modehaus Leskovar sperrt zu

Keine guten Nachrichten für die innerstädtische Wirtschaft zu Jahresende: Die Firma Leskovar, die seit 80 Jahren in der Bezirkshauptstadt ein Modehaus betrieb, schließt ihre Filiale in der Herrengasse.

„Es geht einfach nicht mehr. Die ständigen Lockdowns machen eine vernünftige Weiterführung des Betriebs einfach nicht mehr möglich. Dazu kommt, dass Neunkirchen eine sterbende Stadt ist“, so Alexandra Schnabl, die das Haus zuletzt gemeinsam mit Sandra Sternberger führte. Auch diese Wege trennen sich.

Somit bleibt nur noch das Stammhaus in Gloggnitz bestehen: „Dort werden auch die beiden Mitarbeiterinnen aus Neunkirchen weiter arbeiten können. Auch Gutscheine können in Gloggnitz weiterhin eingelöst werden“, informiert Schnabl. Bis Ende Dezember sind die Geschäftsräumlichkeiten in Neunkirchen, die man zur Miete bezogen hat, noch geöffnet. Derzeit lockt ein Abverkauf mit Preisrabatten von 70 Prozent. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich gehe schweren Herzens, aber ich schaue dennoch optimistisch nach vorne“, erklärt Schnabl auf NÖN-Nachfrage.