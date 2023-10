Schluss nach 132 Jahren: Postfiliale in Grimmenstein zugesperrt

Erst im Vorjahr schloss die Postfiliale in Aspang die Pforten – nun ereilte dieses Schicksal auch den Stützpunkt in Grimmenstein. Nach sage und schreibe 132 Jahren, in denen die Post in der Gemeinde vertreten war, ging vor wenigen Tagen der letzte Brief über die Theke. „Wenn eine Postfiliale seit mindestens zwei Jahren rote Zahlen schreibt und einen negativen Ausblick hat, können wir diese laut Postmarktgesetz bei der Regulierungsbehörde einmelden“, begründet Post-Pressesprecher Markus Leitgeb die Schließung mit mangelnder Wirtschaftlichkeit.

Die Filiale sei bereits im November 2022 bei der Behörde eingemeldet worden, welche der „Umwandlung in einen Postpartner“ schließlich zugestimmt habe. In der Filiale sei eine Person beschäftigt gewesen, „sie ist weiterhin im Unternehmen tätig“, so Leitgeb auf NÖN-Anfrage.

Diese Kundeninformation ist an der Tür der ehemaligen Post zu finden. Foto: Philipp Grabner

Naturgemäß wenig erfreut über den Schritt zeigt sich Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP): „Für die Gemeinde ist das sicherlich ein Verlust.“ Zugleich zeigt er sich aber erleichtert, dass das Service großteils erhalten bleibt: Nahtlos hat die Firma Vollkraft in der Marktstraße die Funktion des Postpartners übernommen. Auch Bankgeschäfte können dort abgewickelt werden, „einzig sind dort nun geringere Barbeträge lagernd“, präzisiert der Ortschef. Für die Post sind Postpartner „ein gut funktionierendes und etabliertes Modell“.

Geöffnet ist der neue Postpartner werktags zwischen 9 und 18 Uhr.