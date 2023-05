Sperrstunde im Gloggnitzer Gasthaus Loibl

„Das Geschäft läuft eigentlich normal, aber die Kosten explodieren. Dass kann man so nicht mehr stemmen“, bilanziert Roland John mit Wehmut in der Stimme. Foto: Gerhard Brandtner

Vor allem die steigenden Energiekosten haben den Gastronomen zu diesem Schritt bewegt. „Das Geschäft läuft eigentlich normal, aber die Kosten explodieren. Dass kann man so nicht mehr stemmen“, bilanziert Roland John mit Wehmut in der Stimme. „Ich hätte gerne bis zur Pension weitergemacht, aber das geht so nicht. Es ist jetzt nicht die Zeit für Wirte“, resümiert der Gastwirt, der, wie viele seiner Kollegen darüber klagt, dass es auch schwierig ist, Personal zu finden.

Wie es künftig weitergehen wird, werde sich weisen. Aktuell ist ein Immobilienmakler mit dem Verkauf betraut. Hart trifft die Schließung natürlich auch all jene, die Veranstaltungen dort abgehalten haben. „Aus meiner Sicht ist es natürlich schlimm, dass es hier zu einer Schließung kommt. Das Hotel Loibl war ja ein etablierter Veranstaltungsort“, erklärt Kultur-Stadtrat Peter Kasper (Liste). Für die im Herbst geplanten Veranstaltungen von „moz art“ ist man jetzt dabei, Ersatzspielorte zu finden.

Ein großer Verlust für die gesamte Region

Bestürzt zeigt sich auch Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste): „Der Verlust des großen Saales für zumindest diesen Herbst und Winter stellt alle Vereine und auch die Stadtgemeinde vor großen Herausforderungen“, erklärt Gölles gegenüber der NÖN. Sie gibt gleichzeitig aber auch ihrer Hoffnung Ausdruck, dass es der Gemeinde und dem Stadtmarketing gemeinsam gelingt, im Rahmen der Stadtentwicklung die Rahmenbedingungen für potenzielle Investoren zu schaffen.

„Als Stadtmarketingobmann werde ich Herrn John in jeglicher Hinsicht unterstützen, einen Nachfolger zu finden“, erklärt dazu Ferdinand Griessner , „als Stadtrat der ÖVP Gloggnitz bin ich der Meinung, dass jetzt auch die Gemeindeführung gefordert ist, Hilfe zu leisten. Wir sollten Investoren suchen, welche das Hotel weiter betreiben.“ Er hält fest, dass im Zuge des Kulturprogrammes „moz art“ immer wieder erwähnt wurde, dass es in der Stadt an Fremdenzimmern mangelt. „Soweit ich weiß, wurden alle Informationen rund um den Verkauf an Personen weitergeleitet, die bereits Interesse am Standort Gloggnitz bekundet haben“, erklärt Peter Kasper , der weiters betont, „ich nehme schon wahr, dass Gloggnitz als Ort mit Zukunft gesehen wird. Auch für Investoren im Bereich Tourismus, Dienstleistung und Kultur“. Einig scheint man sich zu sein, dass es für die Gemeinde kein Thema sein wird, das Objekt zu erwerben.

