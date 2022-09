Puchberg: Hund tötete Artgenossen und biss Frau

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wie der NÖN zugetragen wurde, ereignete sich bereits am 25. August ein schlimmer Zwischenfall mit einem Listenhund im Ortsgebiet. Der Hund zerfleischte dabei den Vierbeiner der Nachbarin und verletzte diese bei ihrem Einschreiten an der Hand.

Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller bestätigte auf Nachfrage der NÖN den Vorfall. „Offensichtlich ist der Boxermischling vom Grund seines 68-jährigen Besitzers entlaufen und hat darauf das kleine Tier der Nachbarin auf der Straße angegriffen. Der attackierte Hund hatte keine Chance und erlag seinen Verletzungen. Natürlich wollte die 65-jährige Besitzerin ihr Tier retten und ging dazwischen. Dabei wurde sie von dem Hund ebenfalls angefallen und in die Hand gebissen“, so Neumüller. Ein Arzt, der in der Nähe wohnt, leistete Erste Hilfe. Die Wunden mussten im Krankenhaus versorgt werden.

„Es gab leider schon mehrere Vorfälle und wir haben die nötigen Schritte, die wir als Gemeinde setzen können, eingeleitet. Noch ist der Hund bei seinem Besitzer.“

Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller

Neumüller weiß auch, dass dies nicht der erste Zwischenfall mit besagtem Hund war. Auch ein Vorfall aus dem Jahr 2018 ist aktenkundig. Von Problemen mit dem Tier weiß auch SPÖ-Ortschef Florian Diertl, der den Zwischenfall bedauert: „Es gab leider schon mehrere Vorfälle und wir haben die nötigen Schritte, die wir als Gemeinde setzen können, eingeleitet. Noch ist der Hund bei seinem Besitzer.“ Auch die Bezirksbehörde ist hellhörig: „Strafrechtliche Schritte wurden eingeleitet“, so Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz. Laut Polizei kann sich der Mann nicht erklären, wie der Hund das Grundstück verlassen habe können.

