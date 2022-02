Müllwagen begann mitten in Neunkirchen zu brennen

In einem bösen Zwischenfall gipfelte der Arbeitstag für die Besatzung eines Müllautos in Neunkirchen am Dienstag: Die Ladung begann aus noch unbekannter Ursache zu brennen, dank der raschen Reaktion der Beteiligten ging die Sache glimpflich aus.

Lesezeit: 1 Min Christian Feigl