Das Mittelalter wird lebendig

Zu einer Zeitreise in das Mittelalter ladet Günter Brentrup und sein Team auf Schloss Gloggnitz am 25. und 26. März ein. Dann kann man wieder das Mittelalter live erleben. In den ehrwürdigen Gemäuern von Schloss Gloggnitz und seinem herrlichen Park wird man mit auf eine Zeitreise genommen und kann sich um Jahrhunderte zurück versetzt fühlen und die Epochen „live“ erleben.

Schau- und Lagergruppen wie Armati Domini, Kreuzritter, Ascomanni und Nordmenn bringen das Leben des Mittelalters nahe und Handwerker zeigen, wie man früher seine Werkzeuge und alltäglichen Dinge produzierte. Neben bunt gemischten, mittelalterlichen Ständen, an denen gustiert und informiert werden kann, gibt es auch ein tolles Rahmenprogramm mit viel Musik, Stelzengehern und Spielen. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

„Mittelalter erleben“ ist Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Mittelalterfest auf Schloss Gloggnitz Foto: NÖN, Gerhard Brandtner

