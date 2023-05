Brennan tuat's guat: Schnapsbrenner Kastner räumte wieder ab

Alljährlich finden bundesweit die verschiedensten Edelbrandprämierungen statt. An einigen davon hat Kastner in den vergangenen Jahren immer wieder teilgenommen. Solche Teilnahmen ermöglichen nicht nur einen Qualitätsvergleich mit dem Mitbewerb, sondern auch die Gewissheit für den Konsumenten, erstklassige Qualität zu erwerben.

Bei der Alpe Adria Verkostung „Mostbarkeiten 2023“ in St. Paul im Lavanttal konnte Hubert Kastner nicht nur die Goldmedaille für seinen Marillenbrand gewinnen, sondern wurde darüber hinaus auch noch Sortensieger in der Kategorie Steinobstbrände. Aus über 200 Einreichungen von Destillaten aus Österreich, Slowenien, Deutschland und Italien setzte sich die Brennerei Kastner durch. Weiters gelang es dem Familienbetrieb bei allen weiteren Produkten Spitzenplätze erreichen.

Auch bei der Prämierung „Schnaps im Schloss“ der Obst-Most Gemeinschaft Bucklige Welt in Reichenau an der Rax (die NÖN berichtete) wurden alle sechs eingereichten Proben mit Medaillen ausgezeichnet. Drei davon in Gold, zwei in Silber und eine in Bronze!

Das Sortiment an Obst- und Beerenbränden des Destillateurs umfasst aktuell 22 Sorten, darunter auch Raritäten wie Schlehenbrand, Orangenbrand, Johannisbeerbrand und Aroniabrand. Vier Sorten bekömmliche Liköre runden das Angebot ab. Seine Bekanntheit geht mittlerweile weit über Niederösterreichs Grenzen hinaus. So wissen auch Gastronomiebetriebe in den westlichen Bundesländern die Qualität der Zweiersdorfer Edelbrände zu schätzen und zählen zu Kastners Kunden.

